Orientamento per scuole superiori, appuntamento alle Banti di Santa Croce

Sarà una giornata interamente dedicata all'orientamento per la scelta delle scuole superiori quella di sabato 16 novembre 2019 per i ragazzi e le ragazze che frequentano le scuole medie del Comune di Santa Croce sull'Arno.

Di seguito gli orari in cui sono state programmate le iniziative.

Dalle ore 8 alle ore 10 a Staffoli, presso la Scuola Media: gli orientatori professionali sono a disposizione per un incontro coi genitori.

Dalle ore 10 alle ore 12 a Santa Croce sull'Arno, presso la Scuola Media: gli orientatori professionali sono a disposizione per un incontro coi genitori.

Dalle ore 15 alle ore 17 presso le scuole Banti si terrà la “Fiera dell'orientamento”. Le scuole del territorio, compresi gli istituti alberghieri e quelli professionali, monteranno i loro “stand” e metteranno a disposizione il loro materiale informativo. I rappresentanti delle scuole saranno presenti per rispondere a dubbi, domande e curiosità di studenti e famiglie: un'occasione per conoscere molte scuole in un solo pomeriggio.

L’Amministrazione Comunale, l’Istituto Comprensivo, la Rete Informagiovani con i suoi orientatori professionali, gli Istituti superiori si sono attivati affinché gli studenti delle scuole medie e le loro famiglie avessero questa opportunità.

Lo sportello della Rete Informagiovani si trova presso la Biblioteca Comunale Adrio Puccini ed è aperto il martedì dalle 15 alle 19 e il venerdì dalle 9 alle 13. Già da martedì 19 novembre i ragazzi con i genitori potranno recarsi presso lo sportello per i colloqui individuali. Più avanti (la data verrà stabilita e comunicata dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) con il supporto dell'operatore dello sportello sarà possibile effettuare anche le iscrizioni online, per le quali sarà disponibile anche il personale della Biblioteca Comunale.

Il Sindaco di Santa Croce sull’Arno Giulia Deidda sottolinea la forte volontà dell’Amministrazione di offrire un servizio di orientamento completo ed esaustivo: “La scelta delle superiori è una delle prime scelte importanti della vita. Dopo aver accompagnato bambini e bambine lungo un percorso che va dall’asilo nido alle scuole medie, ci teniamo a dare loro un’occasione concreta di riflessione sulle loro inclinazioni, sulle loro passioni e sulle opportunità di futuro che vogliono costruirsi. La scelta delle superiori è una scelta in cui viene coinvolta tutta la famiglia e per questo ci saranno i colloqui con i genitori durante la mattinata. Mi auguro che questa giornata dell’orientamento veda una grande partecipazione, perché informarsi e guardarsi intorno è il primo passo per scegliere bene

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Santa Croce sull'Arno