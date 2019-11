Buongiorno oggi ringrazio il signor Franco che mi ha scritto e mandato questa ricetta molto buona con ingredienti di stagione come i funghi e la zucca. Franco mi ha raccontato che da quando è in pensione va sempre lui a fare al spesa e prendendo uno dei giornali di cucina che si trovano nei supermercati ha deciso di provare a preparare una ricetta, ogni tanto cucina, ma sua moglie non è molto contenta.

Quando Franco cucina mette sotto sopra la cucina o comunque dovrebbe imparare ad essere più ordinato e lo fa quando sua moglie esce il pomeriggio con le amiche, così non la sente lamentarsi, ma nonostante tutto lei mangia molto volentieri quello che le cucina suo marito.

Orzo zucca e funghi

Ingredienti per 4 persone

250 gr di orzo perlato

400 gr di funghi porcini

200 gr di polpa di zucca

1 scalogno

½ bicchiere di vino bianco secco

Brodo vegetale

30 gr di parmigiano grattugiato

30 gr di burro

Salvia

Timo

Olio extravergine di oliva

Sale e pepe

Preparazione

Fate dorare l’aglio con l’olio in una padella ed eliminatelo. Unite i funghi mondati e tagliati, aggiungete sale, pepe e timo e portate a cottura. Tritate lo scalogno e fatelo imbiondire in una padella con poco olio di oliva, unitevi la zucca tagliata a dadini, un mestolino di brodo vegetale caldo, coprite e cuocete per 15 minuti, la zucca deve diventare tenera. Unite poco brodo vegetale caldo, sale e pepe e frullate il tutto con il frullatore a immersione in modo da ottenere una crema. Tostate a secco l’orzo in una casseruola, sfumate con il vino e cuocete per il tempo indicato sulla confezione unendo un mestolo di brodo caldo alla volta. A circa 8 minuti dalle fine unite la crema di zucca, mescolate e completate la cottura. Spegnete, unite il burro e il parmigiano e amalgamate il tutto, mettete l’orzo nel piatto e nel centro unitevi i funghi e la salvia fresca.

Franco

