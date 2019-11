Ospedale San Giuseppe di Empoli, open day per la giornata mondiale della prematurità

L’ospedale San Giuseppe di Empoli aderisce con il patrocinio del comune di Empoli sabato 16 alla giornata mondiale della prematurità che ricorre domenica, con un Open Day organizzato dagli operatori della Neonatologia e dell’Ostetricia della struttura pediatrica empolese. Al San Giuseppe i neonati rimangono se sopra la 32° settimana e se pesano più di un chilo e mezzo alla nascita. Nel 2019 fino ad oggi sono nati al San Giuseppe di Empoli 893 bambini di cui 43 prematuri (6713 sono i nati dal 1° gennaio 2019 ad oggi negli ospedali dell’Azienda per un totale di 441 nati prematuri). Ogni anno nel mondo nascono 15 milioni di bambini prematuri pari a una nascita pretermine ogni dieci che necessitano da subito di cure particolari che proseguiranno anche dopo la dimissione ospedaliera con un percorso di follow up clinico e strumentale che consenta di monitorare nel tempo lo sviluppo neurocognitivo e motorio.

L’iniziativa di sabato al San Giuseppe dal titolo “Alla scoperta del neonato pretermine: dalla nascita alle prime cure” sarà l’occasione per discutere argomenti come l’importanza dell’allattamento materno e le vaccinazioni fondamentali fin dalla gravidanza per il neonato. La mattina riceveranno i genitori per la direzione dell’ospedale Tiziana Tartaglia e il direttore di neonatologia e pediatria, Roberto Bernardini, la coordinatrice infermieristica del reparto di neonatologia e pediatria, Federica Iannotta e la coordinatrice ostetrica di presidio, Paola Martini. Ci saranno anche dimostrazioni pratiche per l’accudimento del bambino (canguroterapia, lavaggi nasali, gestione dermatite da pannolino, e molto altro ancora). Inoltre sarà possibile visitare il punto nascita e saranno mostrati i servizi offerti dalla struttura. Sono previste visite guidata al Reparto di Ostetricia con l’accompagnamento da parte delle ostetriche del punto nascita di piccoli gruppi di genitori per una visita agli ambulatori, alla sala parto e alle stanze del parto naturale e incontri frontali in Sala biblioteca. Alle 12.00 ci sarà la visita del reparto di Neonatologia dove verrà allestito uno stand formativo a cura del personale infermieristico del reparto con dimostrazione pratica di allattamento al seno, gestione di dermatiti da pannolino, lavaggi nasali, primo bagnetto.

Fonte: Ufficio Stampa AUSL TOSCANA CENTRO

