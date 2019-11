Pistoiese Calcio a sorpresa in visita alla Pediatria del San Jacopo

Visita inaspettata questa mattina di alcuni giocatori e dirigenti dell’Unione Sportiva Pistoiese 1921 ai piccoli pazienti della pediatria dell’ospedale San Jacopo di Pistoia, delegazione guidata dal Capitano Francesco Valiani, insieme ai compagni Terigi e Vitiello, al Direttore Generale Marco Ferrari e al Responsabile Marketing Tommaso Innocenti.

E’ stata dunque una mattinata all’insegna dell’allegria per i bambini che hanno ricevuto alcuni quaderni della squadra per disegnare e colorare durante la loro permanenza in ospedale. Erano presenti alcuni operatori insieme ai dottori Leonardo Capecchi, Direzione sanitaria Ospedale San Jacopo e Rino Agostiniani, direttore dell’Area Pediatria e Neonatologia dell’Ausl Toscana Centro che hanno ringraziato i giocatori e la società sportiva per la tradizionale vicinanza al reparto.

