Quattro furti nei cantieri, arrestata coppia di 'ladri in trasferta'

Due arresti partiti da un alt non rispettato sulla sp636 di Bettolle (Sinalunga). I carabinieri avevano imposto a un'auto con due persone a bordo di fermarsi, ma l'autista ha accelerato per scappare. Dopo pochi km di inseguimento, i due (un 30enne e una 22enne, napoletani, pregiudicati) sono stati costretti a fermarsi. Volevano raggiungere il casello dell'autostrada e scappare con il bottino trovato in auto: almeno 12mila euro di attrezzi da lavoro per l'edilizia, tra trapani e molto altro. L'auto guidata era stata presa a noleggio a Napoli. Dagli accertamenti è risultato che il maltolto era stato ottenuto in 4 furti in cantieri edili e in un negozio specializzato a Camucia, Lucignano, Marciano e Foiano della Chiana. Dopo l'arresto quest'oggi si terrà il processo per direttissima a Siena.

Tutte le notizie di Sinalunga