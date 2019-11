Spaccio alle Cure, arrestati fratelli: documentate cessioni di 4mila dosi di cocaina

Spaccio in zona Le Cure a Firenze, con tre persone coinvolte: due di queste sono fratelli di origine tunisina finiti in carcere per mano dei carabinieri su disposizione dell'ordinanza emessa dal gip Fantechi su richiesta del sostituto procuratore Falcone. Le indagini partirono a settembre 2017 per terminare a gennaio dell'anno successivo. Gli appuntamenti venivano fissate via sms o tramite brevi chiamate con un linguaggio in codice nei pressi dell'abitazione. Sono addebitati agli indagati 31 capi di imputazione. Sono state documentate cessioni di 4mila dosi di cocaina da mezzo grammo ciascuno, per circa 2 kg di stupefacente. Tra i clienti giovani, sia di sesso maschile che femminile. Il giro d'affari ammonta a oltre 200mila euro. Gli arrestati K.C. di 34 anni e M.C. di 32 sono ora reclusi presso il carcere di Firenze Sollicciano. Il terzo connazionale, irreperibile, è tuttora ricercato.

