Ho tempo per te, evento sull'affido a Montopoli

Giovedì 21 novembre alle 18, presso la Biblioteca comunale di Montopoli in Val d’Arno, in via di Bulignano, si terrà un’iniziativa di carattere informativo, dal titolo “Ho tempo per te – Percorsi possibili di affidamento e accoglienza a sostegno dei bambini e delle famiglie”.

«Il 20 novembre si celebra in tutto il mondo la Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, in ricordo della data in cui l’Assemblea generale delle Nazioni Unite adottò, esattamente trent’anni fa, la Convenzione sui diritti del bambino – spiega il sindaco Giovanni Capecchi – un appuntamento, dunque, per mantenere alta l’attenzione sull’importanza della tutela dei più piccoli e sulla salvaguardia dei loro diritti essenziali».

Per l’occasione, si parlerà dell’affidamento come mezzo di aiuto per ragazzi e famiglie in difficoltà. «L’impegno dell’amministrazione sui temi della solidarietà e dei diritti è costante – dice la vicesindaca e assessora alle Politiche sociali Linda Vanni – l’interesse di molti enti, come la Società della Salute, la Regione Toscana, il Comitato provinciale dell’Unicef e le associazioni locali fa capire come la questione sia di fondamentale importanza».

Oltre agli interventi degli operatori del Centro affidi Empolese-Valdarno-Valdelsa, ci saranno anche delle testimonianze dirette da parte di famiglie che hanno deciso di dedicarsi agli altri tramite l’affidamento. «L’affido significa accoglienza, vicinanza e sostegno verso bambini e bambine che possono crescere anche con l’aiuto della comunità – continua – dal nucleo familiare, al pensionato, fino ai single: l’iniziativa è rivolta a tutti coloro che siano interessati».

Anche perché, l’affido, può assumere forme assai diverse. «Oltre al più classico affido familiare, ci sono forme più leggere di accoglienza – conclude Vanni – come il part-time, l’affidamento durante i weekend o i progetti di buon vicinato, che richiedono un piccolo impegno che, spesso, rappresenta un grande aiuto per i più piccoli».

All’interno della Biblioteca, proprio per i bambini, sarà anche dedicato uno spazio gestito dall’Associazione Eumazio, che organizzerà un laboratorio di lettura animata durante l’iniziativa

Fonte: Comune di Montopoli in Val d'Arno

