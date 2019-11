Torna il Rigoletto della Trilogia Popolare al Teatro del Maggio

È il verde la tinta di Rigoletto nella regia “tricolore” di Francesco Micheli, che ha siglato una drammaturgia in grado di unire i tre popolari titoli verdiani - Traviata, Trovatore e Rigoletto - assegnando uno dei colori della bandiera italiana a ciascuna delle opere. Nella scala cromatica creata dal regista, il verde - colore dell’ambiguità, dell’invidia, della rabbia - è il colore che tratteggia questa “visione” di Rigoletto (così come il rosso è il colore di Trovatore e il Bianco di Traviata) che con la ripresa del 2019 entra a far parte del repertorio del Maggio.

A poco più di un anno dalla prima messa in scena del triplice allestimento - era il settembre 2018 quando Il Maggio Fiorentino, il maestro Fabio Luisi e Francesco Micheli proposero al pubblico i tre titoli verdiani uniti da una drammaturgia, le scenografie e il Vessillo - Rigoletto torna “da solo” sul palcoscenico del Maggio per cinque recite (16, 19, 22, 26 novembre ore 20; 24 novembre ore 15:30;) dirette dal maestro Renato Palumbo, con Luca Michieletti nei panni di Rigoletto, Ruth Iniesta ad interpretare Gilda entrambi al loro debutto al Maggio e Giuseppe Gipali nel ruolo del Duca di Mantova.

A fare da file rouge nella trilogia di Micheli due elementi, il primo, un monumentale tricolore che apre la prima scena di ciascuno dei titoli, un impianto scenografico caratterizzato da alcune costruzioni che si ripetono (declinate e caratterizzate a seconda del contesto con luci e i colori predominanti) e il secondo, molto importante e significativo, il Coro, quel coro che secondo Giuseppe Verdi è un personaggio unanime che lega, che passa, che trasmigra dalle tre opere che non hanno un’unitarietà in sé ma toccano profondamente l’immaginario collettivo, unendolo nelle emozioni, a volte contrastanti, delle passioni.

La recita del 16 novembre 2019 sarà trasmessa in diretta da Rete Toscana Classica

Rigoletto

Opera in tre atti

Libretto di Francesco Maria Piave tratto dal dramma Le Roi s'amuse di Victor Hugo Musica di Giuseppe Verdi Prima rappresentazione: 11 marzo 1851 al Teatro La Fenice di Venezia

Artisti

Maestro concertatore e direttore Renato Palumbo Regia Francesco Micheli Ripresa da Benedetto Sicca Orchestra e Coro del Maggio Musicale Fiorentino Direttore del Coro Lorenzo Fratini

Duca di Mantova Giuseppe Gipali

Gilda Ruth Iniesta

Rigoletto Luca Micheletti

Sparafucile Abramo Rosalen

Maddalena Anna Malavasi

Il Conte di Monterone David Babayants

Giovanna Giada Frasconi

Marullo Min Kim

Matteo Borsa Antonio Garès

Il Conte di Ceprano Shuxin Li

La Contessa di Ceprano Marta Pluda

Un usciere Vito Luciano Roberti

Un paggio della duchessa Maria Rita Combattelli

Scene Federica Parolini

Costumi Alessio Rosati

Luci Daniele Naldi

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di Firenze