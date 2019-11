Tpl e agevolazioni, il bando per i giovani a Lastra a Signa

È pubblicato sul sito del Comune di Lastra a Signa nella sezione “Altri Bandi e Avvisi pubblici” l’avviso indirizzato agli studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado per ottenere agevolazioni per l'acquisto di abbonamenti annuali per il trasporto pubblico locale. Le domande possono essere presentate a partire da domani venerdì 15 novembre al 27 dicembre.

In particolare potranno beneficiare del contributo gli studenti residenti nel Comune di Lastra a Signa e frequentanti la scuola secondaria di 1° e 2° grado che hanno acquistato l’abbonamento annuale studenti ordinario o l’abbonamento annuale studenti Isee.

Le agevolazioni saranno pari a 100 euro per chi acquista un abbonamento annuale per studenti della scuola secondaria di 1° grado con Isee uguale o inferiore a 12.500 euro, il contributo sarà invece di 50 euro per chi acquista un abbonamento annuale per studenti della scuola secondaria di 1° grado con Isee maggiore di 12.500 euro.

Sarà assegnata un’agevolazione di 50 euro per chi acquista un abbonamento annuale per studenti della scuola secondaria di 2° grado con Isee di importo inferiore o uguale a 12.500 euro e un contributo di 15 euro per coloro che acquistano un abbonamento annuale per gli studenti della scuola secondaria di 2° grado con Isee maggiore di 12.500 euro.

Per coloro che non presenteranno la Dichiarazione sostitutiva unica ai fini Isee l’importo massimo assegnabile è 30 euro per i frequentanti la scuola secondaria di 1° grado e di 15 euro se frequentanti la scuola secondaria di 2° grado.

La modulistica per la presentazione della domanda è disponibile, oltre che sul sito internet del Comune, anche presso l’Ufficio Servizi Educativi del Comune di Lastra a Signa e presso lo Sportello Unico al cittadino.

Fonte: Comune di Lastra a Signa - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Lastra a Signa