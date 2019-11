Uisp Firenze aderisce al presidio contro il razzismo a Ponte Vespucci

La Uisp Comitato Territoriale di Firenze, da sempre sentinella sul territorio impegnata nel contrasto ad ogni forma di discriminazione etnico-razziale, si unisce al coro unanime delle tante istituzioni, associazioni e singoli cittadini, per ribadire con sempre più forza "NO AL RAZZISMO".

Purtroppo, ancora una volta, la nostra città, la nostra Comunità, è stata colpita dall'ennesimo episodio discriminatorio. Quanto accaduto nella zona delle Cure con l’aggressione a Mike Okoh e i precedenti fatti di violenza, avvenuti ai danni di cittadini stranieri in Piazza Dalmazia e sul Ponte Vespucci, non possono lasciarci indifferenti.

Il momento storico che stiamo attraversando delinea una preoccupante deriva, il moltiplicarsi di conflitti globali e la pericolosa posizione di alcune forze politiche, concorrono a creare ed amplificare le tensioni tra le persone e non favoriscono la cultura del rispetto tra i popoli, fondamento di una società civile. La Uisp esprime tutt'altra visione, come riporta l’art. 2 del suo Statuto: "L’UISP è un’Associazione Nazionale, antifascista e antirazzista che si ispira ai principi della Costituzione Italiana, contraria ad ogni forma di discriminazione. Essa promuove e sostiene i valori dello sport contro ogni forma di sfruttamento, d’alienazione, contro la pratica del doping; opera per il benessere e la promozione della salute dei cittadini, per la tutela dei beni comuni e la sostenibilità ambientale, i valori di dignità umana, di non violenza e solidarietà tra le persone, di pace e intercultura tra i popoli e coopera con quanti condividono tali principi".

Pertanto l’UISP Firenze sarà presente al presidio che si terrà sabato 16 novembre alle ore 15.00 sul ponte Amerigo Vespucci, davanti alla targa commemorativa di Idy Diene che recentemente è stata sfregiata da ignoti.

Un gesto doppiamente vile perché rivolto al ricordo di una persona assassinata per motivi razziali.

Invitiamo i dirigenti, i soci, i volontari, i cittadini a partecipare attivamente alla manifestazione.

Tutte le notizie di Firenze