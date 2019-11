Nel prossimo tour di Vasco Rossi Firenze sarà una delle città protagoniste. Il Blasco ha diramato poco fa sui social le date del Vasco Non Stop Live Festival del 2020 e il prossimo 10 giugno sarà alla Visarno Arena per il Firenze Rocks. Non solo Red Hot Chili Peppers, dunque, anche uno dei cantanti italiani più famosi salirà sul prestigioso palco alle Cascine.

La notizia è stata una sorta di fulmine a ciel sereno perché non è arrivata dall'organizzazione ufficiale del Firenze Rocks ma dalla pagina dell'emiliano. Si notano già quattro date importanti del suo prossimo tour, vale a dire la già citata Firenze il 10 giugno, poi il 15 giugno a Days Milano, il 19 giugno a Rock in Roma e il 26 giugno a Imola. Non si sa se ci saranno altre date, ma intanto i fan toscani si fregano le mani dalla gioia.

E i biglietti? La vendita libera partirà giovedì 21 novembre alle 10 su Vivaticket.it, Ticketmaster.it, Ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati. La pre-vendita per gli iscritti al fan club ci sarà a partire dalle 12 di lunedì 18 novembre su Vivaticket. Dalle 10 di martedì 19 novembre si terrà invece la prevendita per i titolari di carte Intesa Sanpaolo. Poi partirà la vendita libera. Fan di Vasco Rossi Firenze vi aspetta.

