Abc, la prima squadra deve difendere l'imbattibilità al Palabetti

Domenica ore 18 l’Abc Solettificio Manetti tornerà al PalaBetti con l’obbligo di difenderne l’imbattibilità: avversario Valdisieve.

Era il 27 ottobre scorso quando il PalaBetti è stato nuovamente difeso con le unghie e con i denti, e Spezia costretto alla resa. Da quel giorno sono trascorse tre settimane in cui si sono alternate due trasferte, un turno di sosta, una vittoria convincente e una sconfitta amarissima. Alti e bassi, recuperi fisici, conferme ma anche punti interrogativi.

Adesso è giunto il momento di tirare le fila.

L’Abc Solettificio Manetti si appresta a tornare davanti ai propri tifosi dopo una prestazione da dimenticare a Pistoia, caduta malamente per mano di Montale al rientro dalla sosta. Una sconfitta che ha lasciato un bel pò di amaro in bocca nonchè la voglia, e il dovere, di dare immediatamente una riposta adeguata, cancellando i fantasmi della peggior serata dall’inizio della stagione.

Per farlo sarà dunque chiamata ad inseguire l’immediato riscatto davanti al proprio pubblico. E l’ostacolo che i ragazzi di Paolo Betti saranno chiamati ad affrontare si chiama Valdisieve. Una squadra che, al contrario dei gialloblu, arriverà a Castelfiorentino dopo l’importantissima vittoria conquistata ai danni di Altopascio, vittoria che ha arrestato una striscia negativa giunta a quattro sconfitte consecutive.

Si tratterà, dunque, di un match fondamentale: se Valdisieve andrà in cerca di conferme, l’Abc dovrà dimostrare che quello di Montale è stato soltanto un passo falso. Perché inciampare si può, ma quel che conta è sapersi rialzare.

Arbitreranno la gara i sigg. Puocci di Firenze e Piram di Campiglia Marittima.

Weekend senior: sabato Promozione femminile a Pistoia, domenica Promozione maschile a Firenze, martedì la 1° Divisione riceve Colle.

Altro weekend ricchissimo per le squadre senior targate Basket Castelfiorentino e Gialloblu Castelfiorentino.

Le prime a scendere in campo saranno le ragazze di Lorenzo Volterrani che sabato alle ore 20.30 saranno attese dal Pistoia Basket Junior per la quarta giornata del campionato di Promozione femminile (arbitro Michelozzi di Pistoia). Reduci dalle due vittorie ai danni di Prato e Pisa, le gialloblu cercheranno dunque di confermare il buon momento e portare a casa altri due punti fondamentali.

Domenica alle ore 18.30, invece, toccherà alla Promozione maschile con i ragazzi di Luigi Vertaldi impegnati a Firenze sponda Atletica Castello per la sesta giornata di andata (arbitri Canistro e D’Agostino di Firenze). Anche per loro, come per le ragazze, si tratterà di inseguire il terzo acuto consecutivo dopo le convincenti vittorie conquistate contro Poggibonsi e Maginot.

Infine, martedì alle ore 21.30, secondo impegno casalingo consecutivo per la 1° Divisione di Gianni Lazzeretti che al PalaGilardetti riceverà la visita di Colle (arbitro Giannini di Empoli). Dopo un inizio scoppiettante i gialloblu cercheranno dunque di proseguire la striscia positiva per difendere la propria imbattibilità e, con essa, il primo posto in classifica.