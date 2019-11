"Al lavoro per il business del territorio": nasce il capitolo BNI Cuoio

Tutti i venerdì dalle 7 alle 9 imprenditori della zona si troveranno in piazza Salvo d'Acquisto per creare una rete di relazioni professionali e darsi una mano con un occhio al territorio. Prende ufficialmente il via a Fucecchio il capitolo BNI Cuoio e lo fa venerdì 15 novembre, alla presenza di circa un centinaio di professionisti del Comprensorio e dei sindaci dell'area.

Dopo pochi mesi dal periodo di costituzione, il capitolo BNI Cuoio entra nel vivo: prima di entrare in ufficio, i membri si incontreranno ogni settimana al Centro La Calamita per costruire e alimentare relazioni a lungo termine basate sulla fiducia reciproca e scambiare referenze di affari qualificate, come nell'anima di BNI. La partecipazione permette una formazione professionale con esperti del settore ma anche l'opportunità di fare rete, creare quel network in grado anche di portare in alto le realtà territoriali. Un 'moltiplicatore di occasioni', come è stato definito.

Sono già 9mila i capitoli esistenti in tutto il mondo con oltre 250mila iscritti, ma per il Cuoio - ovvero San Miniato, Fucecchio, Montopoli in Val d'Arno, Castelfranco di Sotto e Santa Croce sull'Arno - è una novità assoluta. "Il modello di relazioni professionali portato avanti da BNI ha prodotto, solo negli ultimi dodici mesi, circa 16 miliardi di dollari di fatturato" ci tengono a sottolineare i protagonisti.

"Lavoriamo per il nostro business ma anche per quello del territorio" afferma Elisa Leoni, presidente del nuovo capitolo. Per Bni intervengono Filippo Frezza e Stefano Fascetti: "Tanti imprenditori professionisti che hanno voglia di trovare un modo diverso di lavorare hanno trovato in Bni una risorsa. Qui ci si mette in gioco e ci si aiuta a raggiungere i proprio obiettivi di affari".

I membri fondatori del capitolo Cuoio sono, in ordine alfabetico, il vignaiolo Fabio Caputo, l'assicuratore Iacopo Carli, Emanuele Casalini di SecurTek, l'avvocato amministrativista Stefano Ciulli, l'impresario edile Salvatore Di Guida, la psicoterapeuta psicanalista Monica Ferri, la consulente aziendale Valeria Giusti, Massimiliano Labruna di Sinergia, l'agente pelli Edoardo Lami, Iacopo Lari di Printing Dynamic, Alessandro Lavagni di SoloAffitti (vice presidente del capitolo), Elisa Leoni di Lema (presidente), il commercialista Simone Lepori, l'architetto Alessandro Mancini, l'osteopata Paolo Marrucci, la fotografa Linda Mascagni, Moira Pannelli di Ali, la consulente del lavoro Annalisa Pellegrini, l'avvocato Patrick Tancredi e l'esperto di comunicazione e marketing Manuele Vannucci (segretario e tesoriere).

