Un albero è caduto in strada in via Enrico Pea a Firenze, in zona Rovezzano, travolgendo un'auto parcheggiata, un lampione e un contatore del gas. Il fatto è avvenuto questo pomeriggio. Sul posto i vigili del fuoco del comando locale che con un'autoscala hanno rimosso la pianta e messo in sicurezza l'area interessata. Sul posto oltre alla Polizia Municipale anche personale delle aziende del gas e dell'illuminazione pubblica. Non si segnalano persone coinvolte.

