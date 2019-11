Argento al Campionato Italiano di Kata per la coppia empolese Marco e Martina Calugi

Domenica 10 Novembre si sono disputati a Vittorio Veneto i Campionati Italiani di Kata di Judo. Alla più importante competizione Nazionale erano ovviamente presenti le migliori coppie Italiane che hanno dato vita ad una gara di altissimo livello tecnico.

Nel Ju no Kata erano presenti per contendersi il titolo di Campione Italiano della specialità ben 13 coppie fra le quali Marco e Martina Calugi che, con un’esecuzione al limite della perfezione hanno conquistato una prestigiosa medaglia d’Argento con il punteggio di 407 punti, alle spalle della coppia Giovanni e Angelica Tarabelli (punti 414) e precedendo la coppia dell’Emilia Romagna Bugo Laura e Bruni Barbara (punti 401,5).

Con Campionato Italiano si concludeva anche il Grand Prix 2019, speciale classifica che somma i piazzamenti ottenuti durante le tappe dell’anno, che ha visto anche in questo caso la coppia Empolese piazzarsi al secondo posto grazie alle vittorie ottenute al Grand Prix Internazionale di Giaveno (TO) ed in Coppa Italia a Gerenzano (VA) ed ai secondi posti al Grand Prix Villanova di Pordenone, al Memorial Bisi di Reggio Emilia ed appunto al Campionato Italiano di Vittorio Veneto.

Con questi risultati la coppia del Judo Kodokan Empoli si conferma stabilmente ai vertici Nazionali nella loro specialità, andando a podio al Campionato Italiano sette volte negli ultimi otto anni e conquistando varie Coppe Italia e Tornei delle Regioni.

Fonte: Asd Judo Kodokan Empoli

Tutte le notizie di Judo