Arrestato per furto il giorno prima, prova a rubare vestiti indossandoli nel camerino: arrestato 23enne

Nella serata di ieri i carabinieri di Firenze hanno arrestato in flagranza di reato per furto aggravato un 23enne turco. L’uomo, in un negozio di abbigliamento del Quartiere Oltrarno, privando i capi dell’apposito sistema antitaccheggio, si era appropriato di merce per un valore complessivo di oltre 1.000 euro, calzando direttamente i vestiti e lasciando i suoi abiti nel camerino di prova.

Il tutto veniva notato dal titolare, il quale ha avvisato i militari che hanno bloccato il giovane poco fuori il negozio. Il soggetto, che ha fornito false generalità , era stato arrestato il giorno precedente per il reato di furto e condannato la mattina stessa, con rito direttissimo all’esito del quale gli era statto applicato l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. L’arrestato, trattenuto presso le camere di sicurezza, sarà nuovamente giudicato nella mattinata odierna con rito direttissimo.

