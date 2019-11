CambiaMenti: "Pochi medici di base a San Miniato"

Il Gruppo Consiliare CambiaMenti sottoporrà alla discussione del prossimo Consiglio Comunale di San Miniato una mozione che pone il problema della presenza dei medici di base nel Comune di San Miniato.

Nel mese di settembre 2019 il Comune di San Miniato è stato dichiarato zona carente per quanto riguarda la presenza di medici di base. L'assegnazione che, in considerazione di tale valutazione, è stata fatta di un posto vacante di Medicina Generale è assolutamente insufficiente per coprire le esigenze dei pazienti del Comune e in particolare di quelli della frazione di Ponte a Egola. E per di più, mentre non vi è alcuna certezza sulla realizzazione effettiva della Casa della Salute di Ponte a Egola e sui suoi tempi, rischia di venir meno, nei primi mesi del 2020, a causa del pensionamento di alcuni medici, l'attività del Centro Medico ubicato in via Giordano Bruno a Ponte a Egola che ha funzionato sin dal 1998, garantendo oltre alla normale attività ambulatoriale, un servizio di prenotazioni, e alcune prestazioni specialistiche e infermieristiche, e venendo così a costituire un importante punto di riferimento per la cittadinanza.

La mozione impegna il Sindaco e la Giunta a premere sull'Asl Toscana Centro e sulla Regione Toscana affinché sia garantita al territorio del Comune di San Miniato e a tutte le frazioni un'adeguata presenza di medici di medicina generale, che svolgano attività di medici di base. E chiede che siano messe in atto tutte le iniziative opportune per garantire la continuità delle attività del Centro Medico di Ponte a Egola.

Il Gruppo Consiliare CambiaMenti

Manola Guazzini e Matteo Squicciarini

