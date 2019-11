Casciana Terme Lari si aggiudica oltre 70mila euro dal bando 'Citta Murate', sindaco Terreni: "Valorizzare il patrimonio architettonico"

È stato annunciato l’esito del bando delle Città Murate con cui la Regione contribuisce al recupero e alla valorizzazione del loro patrimonio architettonico.

E Casciana Terme Lari risulta aggiudicataria di €70.424 sui €200.000 complessivamente stimati per la realizzazione dell’ascensore del Castello dei Vicari.

“Questa è davvero una bella notizia - commenta il Sindaco di Casciana Terme Lari, Mirko Terreni - Ringrazio la Regione Toscana, in modo particolare il Consiglio, il suo Presidente, Eugenio Giani - in questi anni sempre attento alla valorizzazione del nostro territorio e delle sue eccellenze - e tutto l’Ufficio di Presidenza, per averci concesso questo importante contributo. Il nostro impegno sarà ora quello di reperire le risorse che mancano per arrivare a rendere pienamente accessibile il Castello dei Vicari.”

“Questo intervento - prosegue il Sindaco - rappresenta l’ultimo step del lungo percorso di riqualificazione che abbiamo fatto sul Castello. Un percorso durante il quale la Regione è stata costantemente presente affiancando negli anni l’Amministrazione Comunale per tutelare e valorizzare insieme il nostro prezioso patrimonio storico e architettonico.”

Fonte: Comune di Casciana Terme Lari - Ufficio stampa

