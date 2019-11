Cascina natalizia: il comune sostiene interamente l'allestimento di illuminazione e scenografie

Cascina si illumina ancora di più per il prossimo periodo natalizio - afferma soddisfatto il Sindaco Reggente Dario Rollo. L’Amministrazione Comunale di Cascina, ha deciso già da tempo, di sostenere economicamente, ed interamente, la spesa necessaria per l’allestimento dell’illuminazione e delle scenografie per tutte le festività natalizie 2019/2020, non solo per il centro storico, ma per gran parte del territorio cascinese.

L’obiettivo, insieme ad altre azioni fin qui condotte, è quello di soddisfare ed aiutare economicamente le attività commerciali presenti e offrire ai cittadini una “Cascina natalizia”. Le luminarie costituiscono tradizionalmente parte del decoro urbano - afferma l’assessore al commercio Patrizia Favale - arricchendone l’impatto scenografico e diventando un fattore attrattivo e di immagine, sia nei confronti dei residenti che dei visitatori e dei turisti. Abbiamo voluto fermamente – continua l’Assessore - predisporre un progetto che creasse un’uniformità scenica tale da far risultare ancora più suggestiva ed accogliente tutta la città di Cascina, ed avere un impatto visivo che creasse un’atmosfera natalizia omogenea sul territorio. E’ stata effettuata una gara pubblica e la ditta appaltatrice aggiudicataria inizierà, tra pochi giorni, ad installare i filari di luci in numerose piazze e strade di Cascina. Gli interventi comprenderanno, oltre che corso Matteotti e piazza dei Caduti, anche viale Comaschi, via della Repubblica, via della Pace, il tratto della Tosco Romagnola a San Frediano, a Navacchio/Casciavola e a San Benedetto, il centro di Latignano e parte della zona nell’ansa dell’Arno. In alcune piazze della città saranno installati anche alberi illuminati e decori con simboli natalizi. Quest’anno, corso Matteotti sarà illuminato anche da un albero di luci alto 7 metri, nella parte di porta Fiorentina, mentre nella parte di porta Pisana sarà montata una struttura illuminata a led, che rappresenterà la porta d’ingresso nel centro storico. E’ stato predisposto inoltre un ricchissimo programma di eventi natalizi e numerose sorprese per adulti e bambini che saranno svolti in più zone della città e che dureranno fino all’Epifania. A breve saranno comunicati i dettagli.

Stiamo lavorando velocemente - conclude Rollo - al fine di avere l’illuminazione montata sul territorio entro la fine di Novembre, con la tradizionale accensione dell’albero di Natale per il prossimo 8 Dicembre.

Fonte: Comune di Cascina - Ufficio stampa

