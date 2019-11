Derby toscano in programma a Scandicci

Torna nel weekend l’appuntamento con il volley femminile della serie A1 italiana e lo fa con una sfida dal grande fascino: si giocherà domenica 17 novembre al Palazzetto dello Sport il derby tra la Savino del Bene e Firenze. Se Scandicci sta vivendo un avvio di stagione più complicato del previsto, con ancora zero vittorie da tre punti a referto, il Bisonte viaggia a gonfie vele in classica ed è terzo alle spalle dei due colossi Conegliano e Novara, protagonisti attesi di questa stagione.

Nell'ultima partita di campionato, le ragazze di Caprara si sono imposte in rimonta per 3-1 su Cuneo, con una Nwakalor in grande spolvero: 20 punti all'attivo, tre muri e due ace, per un 48% complessivo realizzativo in attacco. Dopo aver ceduto il primo set ai vantaggi (25-27), Firenze si è imposta senza alcuna sofferenza, schiantando le avversarie con tre parziali senza storia: 25-14, 25-18, 25-18. Niente male per una squadra relativamente giovane e che adesso vuole riscattare il derby perso a marzo contro Scandicci nella stagione 2018-2019.

La squadra di Mencarelli, dal canto suo, non ha ingranato come ci si aspettava in questo inizio di campionato. Costruito per vincere, il roster di Scandicci sta soffrendo un po’ troppo, forse anche a causa delle condizioni non ottimali della sua stella Lucia Bosetti. Ecco perché la Savino del Bene ristagna in ottava posizione, a soli 9 punti, nonostante quattro vittorie e due sole sconfitte in questo avvio di stagione. Nell’ultima sfida di campionato, Bosetti e compagne si sono trascinate l’ennesima sfida al tie-break, con un black out nel quarto set che ha permesso a Chieri di allungare il match fino al testa a testa finale, vinto comunque dalle toscane con un perentorio 9-15.

C’è da dire che il Bisonte ha giocato finora una partita in più rispetto a Scandicci, quella persa contro Novara al tie-break, ma che ha comunque aggiunto un punto al pallottoliere delle ragazze di Caprara. Le vittorie per il Bisonte sono praticamente le stesse di Scandicci, ma sono i risultati a far la differenza in classifica: Firenze, infatti, ha ottenuto ben quattro vittorie da tre punti e una vittoria da due punti, mentre la sconfitta contro Novara ha fruttato comunque un meritatissimo punto. Ecco da dove nasce il distacco dei sei punti che separano le due squadre toscane, rispettivamente a 15 e 9 punti in classifica.

Insomma, per chi si aspettava una partenza arrembante di Malinov e compagne, si ritrova adesso a fare i conti con un Bisonte sorprendente in questo avvio di stagione e che potrebbe vendicare le due ultime sconfitte subite contro Scandicci, una nell’amichevole di preparazione di pre-campionato e l’altra nella scorsa stagione. Nonostante le statistiche recenti pendano a favore della squadra di Mencarelli, gli esperti del settore potrebbero dare le ragazze di Caprara in vantaggio per la vittoria: su Snai, uno degli allibratori che propongono quote per gli appassionati della pallavolo, saranno consultabili statistiche e quote sul derby toscano di questo weekend di serie A1 femminile. Al link di seguito, invece, è possibile accedere a informazioni dettagliate sul bonus di benvenuto Snai, proposto a tutti i nuovi clienti e utilizzabile per divertirsi sul volley, sia femminile che maschile: www.sportytrader.it

Tutte le notizie di Volley