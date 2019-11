A Pisa i carabinieri hanno effettuato un doppio arresto: due 51enni tunisini pregiudicati, finiti in manette per spaccio. I carabinieri hanno scoperto i due in viale Antonio Gramsci mentre erano intenti a confezionare dosi per un totale di 30 grammi di hashish: nel corso della perquisizione venivano inoltre rinvenuti un bilancino di precisione e quasi 20 euro in contanti. Per i due è scattato l'arresto, in attesa dell’udienza di convalida fissata per domani.

