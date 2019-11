Auto a metano prende fuoco al parcheggio del centro commerciale

Un'auto alimentata a metano è andata a fuoco nel parcheggio esterno del Centro*Empoli di via Sanzio, non distante dalla rotatoria che conduce verso il quartiere di Santa Maria e verso la Fi-Pi-Li. Le fiamme si sono levate in alto e l'incendio ha procurato danni anche al mezzo parcheggiato vicino. Sul posto i vigili del fuoco del Terrafino, carabinieri e polizia stradale, la quale ha sede proprio nel centro. Non risultano feriti anche se è stata inviata un'ambulanza delle Pubbliche assistenze di Empoli.

Tutte le notizie di Empoli