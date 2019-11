Anche l'aggravante del terrorismo per Andrea e Yuri Chesi, padre e figlio fermati in un appartamento di Sovicille per il reato di detenzione di armi e munizioni da guerra e al momento ai domiciliari. La richiesta dell'aggravante arriva dalla procura per l'udienza di convalida di oggi davanti al gip di Siena, che si pronuncerà nelle prossime ore. Il pm ha chiesto il trasferimento in carcere, la difesa punta alla possibilità che i Chesi possano avere il permesso per andare a lavoro.

