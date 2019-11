Ex autista di bus arrestato per spaccio: aveva 2 etti di hashish

Un uomo è stato arrestato a Firenze per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il soggetto, un 38enne originario della Campania, lavorava come autista di autobus di linea, ma al momento stava svolgendo un altro ruolo nell'azienda di trasporti.

Dalla polizia sono stati ritrovati nella sua casa oltre 2 etti di hashish, 7 grammi di cocaina e in una cassaforte, circa 8mila euro in contanti. Il 38enne avrebbe dichiarato agli agenti di non essere uno spacciatore di strada, ma di rifornire solo dei conoscenti.

Tutte le notizie di Firenze