Finto paraplegico, Comune di Firenze parte civile. Ci sarà l'incidente probatorio

Il Comune di Firenze sarà parte civile nel processo a Roberto Guglielmi, 55 anni, finito agli arresti domiciliari lo scorso aprile con l'accusa di essersi finto paraplegico per percepire la pensione d'invalidità e altri emolumenti. Lo ha deciso questa mattina il gup accogliendo l'istanza dell'avvocato Rosetta Fiore, dell'avvocatura comunale.

L'uomo è accusato, tra l'altro, di truffa aggravata ai danni del Comune per avere usufruito di servizi e contribuiti pubblici, pari a 23mila euro, sulla base di false certificazioni.

Sarà effettuato un incidente probatorio per valutare la capacità di intendere e di volere dell'uomo, secondo quanto disposto dal gup di Firenze su richiesta del pm. La perizia depositata dall'avvocato della difesa parlava di una capacità di intendere e di volere "gravemente scemata".

“Siamo e saremo inflessibili contro chi compie questi reati – ha commentato la vicesindaca e assessora agli affari legali Cristina Giachi – ci troviamo di fronte a condotte particolarmente antisociali, perché causano un danno oltremodo fastidioso alla collettività: i soldi di cui qualcuno ha creduto di appropriarsi illegittimamente sono soldi di tutti”.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti per anni Guglielmi è riuscito a ingannare i medici chiamati a certificare la malattia. Per avvalorare la sua condizione non ha esitato a farsi ricoverare per lunghi periodi e a sottoporsi a terapie traumatiche. A casa e fuori Firenze si muoveva senza difficoltà, nelle altre occasioni fingeva di essere costretto su una carrozzina. Addirittura nel 2014 scrisse a Papa Francesco, che si appassionò alla sua storia e gli telefonò: l'anno successivo, come documentato da una foto finita nel fascicolo dell'inchiesta, il Pontefice accettò di riceverlo in udienza.

Tutte le notizie di Firenze