Venezia allagata, Firenze aiuta: Da Burde propone il baccalà 'solidale'

Un piatto di baccalà a cinque euro per aiutare Venezia colpita dal tragico maltempo delle ultime giornate. Questa è la proposta che arriva dalla Toscana, per la precisione dal ristorante Da Burde, che da molti anni si è costruito un nome importante poco fuori Firenze, a Peretola. Paolo Gori di Burde ha proposto il baccalà mantecato nel suo locale e questa cosa potrebbe ampliarsi in tutta Italia.

La sua idea è stata ripresa anche dal sito Il Forchettiere e allargata a molti ristoratori fiorentini e chissà che non si dirami in tutta Italia. La proposta è semplice: il baccalà come antipasto costa cinque euro e i soldi vanno tutti per la ricostruzione di Venezia dopo gli allagamenti. Un'idea importante, solidale e che sui social in molti stanno elogiando.

"Ma non avete bisogno di venire in trattoria per partecipare alla solidarietà, l’Associazione Cuochi Fiorentini, con il presidente Massimiliano Catizzone ha individuato un delegato per il progetto e potrete convogliare sul conto corrente della Italian Chef Charity Night (Iban IT51H 01005 02970 0000 0000 1697) indicando “Venezia” come causale. Sullo stesso conto è possibile inviare donazioni individuali legate al progetto, sempre con la medesima causale" è quanto affermato riguardo il baccalà solidale.

