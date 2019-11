A Impact Hub Firenze salgono in cattedra gli esperti del settore

Il 22 novembre, a partire dalle 14, il coworking Impact Hub Firenze (via Panciatichi 16) ospita VMX, evento dedicato alla video-comunicazione e alle strategie per renderla più efficace on line. Un pomeriggio intenso di formazione verticale rivolta a imprenditori, aziende, esperti di marketing e di comunicazione.

Sul palco di Impact Hub si alterneranno esperti del settore digital che illustreranno le tecniche per lanciare o supportare un brand, e per ottimizzare le performance dell'e-commerce attraverso efficaci campagne video.

«All'interno delle strategie digitali oggi i contenuti video sono un importante strumento di business perché portano un maggior traffico verso l'home page aziendale, insieme ad una strategia di ADV aumentano il numero di lead e di conversioni, e, se usati correttamente possono magnificare la BrandAwareness.

Basta considerare che hanno 53 volte più probabilità di presentarsi nella prima pagina dei risultati di ricerca. E che il 92% di chi visualizza un video sul mobile, poi lo condivide. Per questo aziende e professionisti non devono farsi trovare impreparati» afferma Niccolò Di Vito, creative director & founder di Studio Riprese Firenze che organizza l'evento insieme a Francesco Pallanti, Mira! Studio, Fragos Media e Impact Hub Firenze.

Creare un buon video o una strategia di marketing basata su una serie di video richiede piena consapevolezza dei meccanismi che governano il marketing digitale, come spiegheranno gli esperti a VMX.

Ecco i loro nomi:

Karim Bartoletti - pluripremiato Executive Producer di Indiana Production - presenterà il suo Best Of Cannes, una rassegna dei migliori video in concorso al Festival della Creatività Internazionale di Cannes, un evento in collaborazione con l’Art Directors Club italia.

Matteo Pogliani - Digital Strategist per Open-Box e per il gruppo Comunicatica - parlerà delle potenzialità di una strategia di Influence Marketing guidata dai video.

Niccolò Di Vito - Direttore Creativo di Studio Riprese Firenze - parlerà di creatività e di strategia a lungo termine con case study specifici che dimostrano come l’idea originale sia oggi alla base di una campagna video vincente.

Erika D’Amico - Digital Strategist di Gazduna - parlerà di Storydoing e di analisi di Brand, le domande giuste da porsi prima di iniziare una campagna video.

Valerio Ronchi - CEO di FragosMedia agenzia Google Premier Partner - guiderà gli utenti alla scoperta delle migliori strategie digitali per ottimizzare le campagne di ADV online.

Jessica Malfatto - autrice del libro "Strategie di Digital PR per startup" - parlerà di tutte le attività che si possono intraprendere per far arrivare la campagna video sui siti dei Media Online.

Il programma

14:15 - 14:30 | introduzione agli eventi FMX

14:30 - 15:00 | Erika D'Amico - Il brand che ti dice cosa fa, ti dirà chi è.

15:00 - 15:30 | Niccolò Di Vito - La Creatività vi permette di dominare il Caos

15:30 - 16:00 | Valerio Ronchi - Video Advertising con YouTube

16:00 - 16:15 | Break

16:30 - 17:00 | Jessica Malfatto - Video e digital PR: la distribuzione di un video attraverso le Digital PR

17:00 - 17:30 | Matteo Pogliani - L'influencer marketing al servizio del video (e viceversa)

17:30 - 18:30 | ADCI ITALIA - Karim Bartoletti - Best of Cannes

18:30 - 20:00 | Aperitivo

VMX è un evento Florence Marketing Experience, il Festival di Marketing che si aprirà ad Impact Hub per la sua terza edizione il 20, 21 e 22 Maggio 2020.

Con il patrocinio della CCIAA e il supporto di Galli Torrini Soluzioni per comunicare e di Boccanegra.

Fonte: Ufficio Stampa

