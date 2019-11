Lavori sulla FiPiLI presso gli svincoli di Scandicci e Stagno

Per lavori di manutezione degli impianti di illuminazione nei pressi dello svincolo di Scandicci, l'Ufficio Viabilità della Città Metropolitana di Firenze ha stabilito sulla strada di grande comunicazione FiPiLi la chiusura della corsia di marcia dal km 2+000 al km 2+900, in entrambe le direzioni, dalle ore 22 del 21 novembre alle ore 6 del 22 novembre 2019. Nel dettaglio si prevede la chiusura della corsia di marcia e di decelerazione dal km 2+000 al km 2+900 in direzione Firenze con il conseguente spostamento del traffico veicolare sulla corsia di sorpasso sempre in direzione Firenze; la chiusura della corsia di accelerazione dello svincolo di Scandicci in direzione Firenze con il conseguente spostamento del traffico veicolare sulla corsia di marcia sempre in direzione Firenze. Sempre sulla FiPiLi sono stabiliti lavori di ripristino della mattonella di giunto di dilatazione danneggiata nei pressi dello svincolo di Stagno, con relativa chiusura della rampa d'ingresso in direzione Mare dalle ore 9 alle16 del 18 novembre 2019.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze

Tutte le notizie di Firenze