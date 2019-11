'L'ospite' in scena al Minimal Teatro di Empoli

La rassegna Teatro contemporaneo del Minimal Teatro di Empoli propone giovedì 21 novembre uno spettacolo molto interessante che varia dal grottesco alla paura arrivando al pulp.

Si tratta de L’ospite-una questione privata scritto da Oscar De Summa e portato in scena da Ciro Masella, nella doppia veste di regista e attore, e da Aleksandros Memetaj.

Una persona si introduce in casa di un’altra persona con l’intento di rubare. Il proprietario arriva e trova lo sconosciuto con le mani in qualcosa di suo, in ciò che rappresenta il sudore della sua fronte, i suoi affetti. Questo è l’evento scatenante dello spettacolo scritto da Oscar De Summa.

È questo uno spettacolo che indaga il potere e la giustizia, il momento in cui nasce quell’assunzione di responsabilità, quel diritto-dovere che uno assume su di sé nel ritenere di essere all’altezza di giudicare ciò che è bene e ciò che è male, un desiderio di giustizia che nasce dall’impotenza.

È uno spettacolo che non dà risposte ma che pone delle domande, semplici, che scaturiscono dall’inevitabile disagio della civiltà.”

Fonte: Giallo Mare Minimal Teatro - Ufficio stampa

