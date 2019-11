Lucca Biennale 2020: aperti i bandi per partecipare all'evento dedicato alla carta

Sono già online i due bandi per partecipare alla X edizione della LuBi, Biennale internazionale della carta il primo evento al mondo per l’esposizione di opere artistiche realizzate in carta e cartone, nonché l’unico che esibisca all’aperto sculture monumentali realizzare con questi materiali.

I bandi hanno come tema PAURA E DESIDERIO :

La paura ha sempre svolto una funzione importante: guidare noi stessi, in piccolo e disegnare la storia dell’uomo, in grande.

Con la paura, l’uomo capisce o riconosce i propri limiti scegliendo se sfidarli, superarli o farsi sopraffare. A volte la paura compromette l’esperienza di nuove emozioni, altre volte diventa istinto di sopravvivenza.

Può la paura essere sinonimo di conservazione ma anche di crescita? Di limite, ma anche di sviluppo? Quanto la paura può sviluppare senso critico? Può il desiderio venire in soccorso alla paura quando essa è un limite; può il desiderio diventare un eccesso che la paura può fermare?

D’altra parte il desiderio è necessario, rappresenta la base dell’ispirazione. Il desiderio è motivazione, movimento, ricerca di piacere. Seppur con accezione generalmente positiva, il desiderio nasconde un lato oscuro; i desideri – reali o indotti - possono modellare le aspirazioni, le prospettive, il futuro degli uomini, della collettività e delle società contemporanee.

IL CONCORSO OUTDOOR - Bando Outdoor

I finalisti hanno l’occasione di creare durante la loro residenza della durata di un mese, sculture monumentali (fino a 6mx6m) in carta e cartone. Saranno esibite nelle principali piazze della città per la durata della Biennale e in seguito entrando nella collezione permanente della Città. E’ previsto un premio in denaro di 1000 €, la copertura dei costi di materiali e attrezzature, supporto logistico e di assistenti.

IL CONCORSO INDOOR - Bando Indoor

L’unico criterio da seguire per poter partecipare a questo bando è l’utilizzo della carta. Sono infatti accettate proposte per ogni linguaggio artistico: dall'audiovisivo alle performance, dall’opera singola all’installazione interattiva. Le opere scelte saranno esibite in location storiche per due mesi.

COME PARTECIPARE

Per partecipare ai bandi è necessario inviare il modulo di iscrizione, scaricabile sul sito della Lucca Biennale, alla pagina Concorso 2020 e versare la quota d’iscrizione pari a 20€. E’ inoltre richiesto materiale aggiuntivo come indicato nel bando, da inviare all’indirizzo registration@luccabiennale.com entro il 14 dicembre 2019 per il bando Outdoor oppure entro il 31 Gennaio per il bando Indoor.

Si raccomanda per evitare ogni spiacevole incomprensione di far fede al Bando scaricabile sul sito.

Cos’è LUCCA BIENNALE:

LUBI - Lucca Biennale è il primo evento al mondo dedicato alla Carta come espressione artistica e architettonica e si tiene ogni due anni nella città di Lucca, in Toscana. Nata nel 2004, è giunta oggi alla sua X edizione.

LuBi nasce con l’impegno di promuovere: Cultura, Innovazione, Sostenibilità e Tradizione. Un evento conosciuto in tutto il mondo grazie agli artisti internazionali che ne sono stati protagonisti e grazie anche al particolare materiale, fulcro della mostra, che riscuote interesse in tutti i paesi esteri.

I numeri della Biennale ad oggi sono: 107 gli artisti ospitati, 369 le opere esposte e 5400 i chilometri di carta utilizzata.

I vincitori della scorsa edizione sono: James Lake, Ankon Mitra, Kubo Novak, Manuela Granziol, DossHaus, EuTazé, Wu Wai Chung.

E tutte le informazioni possono essere richieste a: Ufficio Comunicazione Lucca Biennale luccabiennale@gmail.com, 0583928354

Fonte: Lucca Biennale - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Lucca