L'Use Computer Gross vuol rialzare la testa contro Lucca

E' il primo di un trittico di derby ed una gara che arriva in una fase delicata del campionato. Per questo la sfida che l'Use Computer Gross affronta sabato sera alle 21 al Pala Sammontana contro Lucca (arbitri Schena di Castellana Grotte e Galluzzi di Brindisi) assume una valenza particolare per i biancorossi. "E' un match molto importante per noi - esordisce coach Marchini - per farlo nostro mi aspetto dei passi in avanti rispetto alle ultime gare, soprattutto una maggiore attenzione e prontezza difensiva alla palla a due, cosa che di recente ci è mancata. Diciamo che dobbiamo proseguire dai tre ultimi tempini di Omegna domenica scorsa, visto che c'è stato il giusto atteggiamento. Da un punto di vista tecnico sarà importante anche migliorare le percentuali perchè domenica scorsa abbiamo tirato 73 volte facendo 24 canestri, così vincere è dura". "Comunque - prosegue - continuiamo a lavorare bene in settimana e questo ci deve dare fiducia ed entusiasmo per ritrovare il passo che abbiamo avuto ad inizio stagione". Un appello particolare il coach lo rivolge poi al pubblico: "Spero che ci dia una mano, una palestra calda e con entusiasmo ci può aiutare in questa gara che è difficile visto che Lucca ha giocatori di grande valore".

Torna così al Pala Sammontana un derby che mancava da tempo. Lucca, allenata da Michele Catalani, è tornata infatti quest'anno sul palconescnico della serie B e, al di là di alcuni problemi emersi ad inizio stagione, è squadra di tutto rispetto con individualità che in questa categoria pochi hanno. Per Alessio Marchini sarà anche una sfida al proprio passato dal momento che ha allenato a Lucca nelle stagioni 2009/2010 (entrando a metà campionato e portando la squadra alla salvezza) e 2010/2011.

Fonte: Ufficio Stampa Use/Use Rosa

Tutte le notizie di Basket