Maltempo Livorno, protezione civile e municipale nei corsi d'acqua a rischio

Massima allerta in città per le piogge persistenti che cadono da questa notte provocando l’ingrossamento dei corsi d’acqua a rischio esondazione.

La Protezione Civile del Comune di Livorno sta monitorando costantemente la situazione in considerazione delle previsioni meteo che prevedono piogge consistenti anche nelle prossime ore.

Squadre di operatori della Protezione Civile e agenti della Polizia Municipale si stanno recando nelle strade collocate in prossimità di corsi d’acqua che potrebbero allagarsi. Tramite l’utilizzo di altoparlanti vengono avvisati i cittadini di questo probabile rischio di esondazione e quindi di evitare il più possibile gli spostamenti ; nel caso in cui la situazione dovesse peggiorare anche di lasciare il piano terra per spostarsi ai piani più alti.

Si tratta di un ulteriore sistema di informazione rivolto alla popolazione che va ad aggiungersi all’allertamento telefonico già attivato; un sistema più capillare che tocca direttamente gli abitanti di zone di maggior criticità perché sia assicurata una adeguata informazione sui rischi che potrebbero profilarsi.

“Anche oggi come nei giorni passati tanta pioggia sul territorio livornese – scrive il sindaco Luca Salvetti in un suo post su Facebook- “Tutta la struttura della Protezione Civile sta lavorando per monitoraggi, controlli ed interventi. Questa mattina anch'io ho fatto un sopralluogo nei punti di maggiore sensibilità, compresi i corsi d'acqua. Il quadro è impegnativo, ma costantemente sotto controllo. Anche i territori intorno al Comune di Livorno sono duramente colpiti da piogge insistenti. In queste ore abbiamo potuto valutare la qualità degli interventi compiuti negli ultimi mesi sul sistema idrogeologico livornese. Da segnalare, e mi preme maggiormente, il continuo contatto tra l'Ente e la popolazione. La pioggia continua a cadere incessantemente e le previsioni non sono delle migliori per oggi e per i prossimi giorni. La situazione, dunque, potrebbe mutare. Si raccomanda alla popolazione di seguire le indicazioni della Protezione Civile locale”.

