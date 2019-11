Si informa che, per motivi tecnico organizzativi, dovuti anche alle condizioni meteo previste per il weekend, l’evento "La città di cioccolato - Festa del cioccolato e delle goloserie", in programma sabato 16 e domenica 17 novembre a Certaldo, è stato annullato e sarà posticipato a dicembre, nelle date, ipotizzate al momento, di sabato 14 e domenica 15 dicembre.

Fonte: Ufficio stampa

