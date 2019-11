Maredivino a Livorno, Grieco: "Prodotti enogastronomici e occasione formativa"

Prenderà il via nel pomeriggio di domani, 16 novembre, la decima edizione di Maredivino, in programma anche domenica 17 novembre al Terminal Crociere, in piazzale dei Marmi, a Livorno.

Maredivino è un'occasione di conoscenza, promozione e confronto della migliore produzione enologica della provincia livornese, attraverso percorsi di assaggio liberi e guidati. Prevede degustazioni di prodotti tipici del territorio, non solo di vino, cooking show ed anche laboratori per bambini.

"E' una rassegna dedicata ai prodotti enogastronomici di Livorno e della Costa degli Etruschi, ma anche un'importante occasione formativa, grazie a Slow Food e ai suoi laboratori finalizzati ad insegnare ai bambini ad interagire con il cibo", afferma l'assessore ad Istruzione, formazione e lavoro della Regione Toscana, Cristina Grieco, che evidenzia la valenza istruttiva e formativa della manifestazione.

L'evento è promosso dalla delegazione di Livorno della Fisar, federazione italiana sommelier albergatori e ristoratori, in collaborazione con il Comune di Livorno, Slow Food e Vetrina Toscana, con il patrocinio della Regione Toscana e della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno.

Il programma completo è scaricabile dal sito della manifestazione Maredivino.it.

Fonte: Regione Toscana

