Modifiche alle corse degli autobus per l’ingresso degli studenti a scuola

Si informano i cittadini del Comune di Carmignano che da lunedì 18 novembre le corse della linea Lam-Mt azzurra sud per l’ingresso degli studenti a scuola subiranno alcune modifiche.

In particolare verranno anticipate di cinque minuti la corsa Prato-Carmignano e la corsa Casa Rossa-Santa Cristina a Mezzana. Ecco i dettagli: la corsa feriale delle 6.55 in partenza dalla Stazione centrale di Prato, per Grignano, Le Fontanelle, Tavola, Poggetto, Poggetto zona industriale, Casa Rossa, Seano e Carmignano, nei giorni di scuola e solo dal lunedì al venerdì sarà anticipata alle 06.50.

La corsa feriale delle 7.50 in partenza dalla Casa Rossa per Seano, Carmignano e Santa Cristina a Mezzana, soltanto nei giorni di scuola, dal lunedì al venerdì, sarà anticipata alle 7.45.

Per tutte le informazioni è possibile consultare il sito di Cap Autolinee.

Fonte: Comune di Carmignano - Ufficio Stampa

