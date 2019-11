Nuova strada in Val di Cava, come cambia il traffico tra Ponsacco e Pontedera

Grazie a questa nuova arteria di collegamento interno alla frazione, sarà possibile mettere in comunione con maggior sicurezza e comodità, i servizi dislocati nel quartiere sud de La Ripa con quelli del quartiere nord Il Giardino. Scuola, farmacia, fontanello dell’acqua pubblica, giardini pubblici e esercizi commerciali potranno essere raggiungibili senza dover passare necessariamente da via delle Colline. Si tratta di un’arteria fondamentale per lo sviluppo del quartiere, che oltre a rendere più veloci e sicuri gli spostamenti interni, consentirà ai residenti di raggiungere le destinazioni a nord della frazione come Pontedera e la FI-PI-LI evitando il semaforo presente in uscita dalla frazione.

Con l’apertura della nuova strada abbiamo deciso di investire maggiori risorse sul trasporto pubblico locale, introducendo nella frazione una nuova fermata del bus della linea 1 di Pontedera che dunque estenderà il suo percorso fino a raggiungere via Cavalcanti. Con le due fermate, dislocate una a sud e una nord della frazione, daremo piena soddisfazione alle esigenze dei cittadini lì residenti.

La viabilità rimarrà pressoché invariata, con due piccole eccezioni: l'eliminazione di un breve tratto di strada a senso unico che era presente su via Terracini e lo spostamento del transito degli scuolabus da via della Costituzione a via Pinocchio. Siamo sicuri che gli stessi cittadini avranno modo di apprezzare la nuova viabilità non appena questa sarà a regime. Con l'apertura della nuova strada la Val di Cava sarà sicuramente un luogo ancora più bello ed accogliente, un quartiere residenziale che seppur collocato in campagna dispone dei servizi essenziali tipici del capoluogo. Una frazione che crediamo potrà crescere ancora anche nella qualità della vita.

