Contro la violenza sulle donne: cena di beneficenza a Certaldo

Una raccolta fondi, tramite cena di beneficenza che si terrà sabato 23 novembre alle ore 19,30 al Centro polivalente, per sostenere il Centro aiuto donna Lilith di Empoli, punto di riferimento di tutta l’area per le donne che hanno subito e subiscono abusi e maltrattamenti. E’ questa una delle iniziative promosse dal Comune di Certaldo, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, che si celebra il 25 novembre in tutto il mondo. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con Auser e con la partecipazione dei rioni Il Vicario, La Canonica, la associazioni Elitropia, Ipotesi teatrale, e Lilitj Centro Aiuto Donna.

Il menu dall’antipasto al dolce, tutto compreso, è di 18 euro a persona. Prenotazione obbligatoria presso: AUSER - Galleria Boccaccio 0571 543054 – 652623; Mascagni Forniture Buffetti - Viale Matteotti; Rione il Vicario - 391 7114652.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio Stampa

