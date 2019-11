La Palagini di Empoli vende ramo d'azienda al colosso Clerici di Brescia

Un ramo d'azienda della Palagini Piero & Figli, società leader nel settore della termoidraulica in Toscana con sede a Empoli, sarebbe stato venduto al Gruppo Clerici, società del settore con sede a Brescia e tra i più importanti colossi del settore a livello nazionale. Da quanto appreso da gonews.it mercoledì 13 novembre è stato firmato un accordo preliminare ma la notizia non è stata divulgata. Lo afferma lo stesso Paolo Clerici del gruppo lombardo.

Al Gruppo Clerici sarà venduto un ramo d'azienda con quota maggioritaria nella società, ma la prospettiva sarebbe quella di perfezionare l'acquisto dell'intera attività nel corso dei prossimi 6-7 mesi. "Il passaggio di quote lo faremo nei prossimi mesi", spiega ancora Paolo Clerici. L'azienda infatti da tempo sta facendo investimenti a livello nazionale e avrebbe scelto anche la Toscana e Empoli per conquistare fette importanti di mercato. Da quanto appreso la vendita della società non sarebbe, quindi, la conseguenza di una qualche difficoltà economica, ma si inserirebbe in un progetto di potenziamento a livello nazionale del colosso bresciano. L'attività dovrebbe quindi andare avanti, ma al momento non è possibile sapere se ci sarà un impatto o meno sulla forza lavoro impiegata.

La Palagini & Figli di Empoli



L'azienda fu fondata nel 1936. Leader nel settore della termoidraulica e dell'edilizia in generale, l'azienda si occupa nello specifico di arredobagno, pavimenti e rivestimenti, impianti id riscaldamento e condizionamenti, idraulica, irrigazione, sistemi antincendio e condotti fumari, attrezzatura e abbigliamento edile, ma anche energie alternative. Il gruppo è specializzato in materiali e prodotti idrotermosanitari e siderurgici con vendita sia all'ingrosso che al dettaglio, con una rete di 16 filiali sparse in Toscana, di cui tre a Empoli. Altre sedi sono a Castelfiorentino, Montelupo Fiorentino, Firenze, Arezzo, Pontedera, San Miniato, Montevarchi, Poggibonsi, Pistoia, Prato, Signa e San Casciano. Nella sede centrale di Empoli fu creato anche uno showroom di 2000 mq unico nel suo genere, e sempre a Empoli, nella zona del Terrafino, il gruppo ha un polo siderurgico da oltre 6000 mq.



Giovanni Mennillo

