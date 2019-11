Santa Croce perde una delle anime della Sede, è scomparso Paolo Gallerini

Paolo Gallerini se ne è andato, lascia un vuoto a Santa Croce sull'Arno. All'età di 80 anni è venuto a mancare uno dei volti più noti della vita santacrocese, l'uomo che assieme alla moglie Irma ha gestito il circolo Shalom in centro e ha cresciuto generazioni di santacrocesi nella famosa 'Sede'.

Lascia anche i figli Susy e Marco, ma soprattutto molti compaesani che lo ricordano non solo per i 'porpini' che sono diventati un piatto fondamentale, ma anche per la sua bontà d'animo e disponibilità.

La salma di Gallerini sarà esposta nel santuario della Madonna delle Grazie a San Rocco, il funerale sarà in Collegiata domenica 16 novembre alle 15.30.

"Oggi il nostro paese perde un altro pezzo di storia tutta santacrocese. Il nostro caro Paolo lascia un vuoto in tutti coloro che a Santa Croce sono cresciuti. Ha accolto intere generazioni nei lunghi pomeriggi trascorsi in ‘sede’ a giocare, a stare insieme. Sapendo di dar voce al pensiero di molti ragazzi di quegli anni posso senza dubbio affermare che la sede è stata una seconda casa per tanti e Paolo, insieme alla moglie Irma, è stato un punto di riferimento importante" ha scritto il sindaco Giulia Deidda.

