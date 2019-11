Parte l’asfaltatura di via IV Novembre: strada a senso unico in direzione da Agliana verso Quarrata

Partiranno mercoledì 20 novembre i lavori per l’asfaltatura di via IV Novembre, realizzati da Publiacqua a ripristino dell’intervento di sostituzione della condotta idrica conclusosi nei mesi scorsi.

L’opera interesserà circa 800 m di strada, dal parcheggio del cimitero di Vignole fino al ponte sull’Ombrone e sarà eseguita dalla società Endiasfalti s.p.a. di Agliana. Il tempo previsto per l’esecuzione dei lavori è di tre giorni, fino al 23 novembre.

Non sarà soltanto steso l’asfalto, ma saranno completamente tolti e rifatti sia il tappeto che il binder, con un ripristino complessivo del pacchetto stradale di circa 10 centimetri di profondità. Per questo motivo, a garanzia della sicurezza di coloro che percorrono la strada, l’area di cantiere non verrà riaperta la sera al termine della giornata lavorativa, ma rimarrà chiusa 24 ore su 24, fino alla definitiva conclusione dei lavori. Per realizzare l’opera sarà necessario modificare la viabilità con l’abolizione del doppio senso di marcia in via IV Novembre e l'istituzione di un senso unico fisso con direzione da Agliana verso Quarrata per tutto il periodo dei lavori. Il tratto di strada via via interessato dall’area di cantiere, infatti, sarà molto esteso, pertanto l’istituzione di un senso unico alternato intervallato da semaforo non è opportuna perché provocherebbe ingorghi e code troppo lunghe.

Fonte: Comune di Quarrata - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Quarrata