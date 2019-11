Passaggio all’ANPR: l’ufficio anagrafe e stato civile di Montopoli rimarrà chiuso al pubblico

L’adesione del Comune di Montopoli in val d’Arno all’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), la banca dati nazionale dove confluiranno progressivamente tutte le anagrafi comunali e che permetterà agli enti locali di svolgere i servizi anagrafici, di consultare o estrarre dati, monitorare le attività ed effettuare statistiche, richiederà la chiusura dell’Ufficio Anagrafe e Stato Civile per due mattinate. La prima sarà mercoledì 20 novembre p.v., dalle ore 9:30 alle ore 13:30, quando il personale sarà impegnato nella giornata di formazione promossa dall’azienda Municipia. La seconda chiusura, invece, è in programma per mercoledì 27 novembre p.v. – giorno in cui è previsto il passaggio definitivo in ANPR – a partire dalle ore 11:00, in modo da permettere all’azienda stessa la trasmissione e l’inserimento dei dati. In quest’ultima data, comunque, sarà garantita l’apertura al pubblico dalle ore 9:00 alle ore 11:00.

Fonte: Comune di Montopoli in Val d'Arno - Ufficio Stampa

