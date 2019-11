Da piazza a piazza: incontro sul progetto del nuovo centro urbano di Certaldo

Come annunciato pochi giorni fa, l’amministrazione comunale di Certaldo ha organizzato un incontro pubblico nel quale - alla presenza del sindaco Giacomo Cucini, della Giunta e dei tecnici comunali - i professionisti incaricati della progettazione del nuovo centro urbano, illustreranno le linee guida e le ipotesi progettuali proposte all’amministrazione.

“Da piazza a piazza” è il titolo dell’incontro che si terrà giovedì 21 novembre, ore 21,15, al Centro “I Macelli”. Interverranno alla serata, Giacomo Cucini, Sindaco di Certaldo; e rappresentanti degli studi guicciardini&magni architetti studio associato; eutropia architettura; filoferro architetti.

La riqualificazione del centro urbano di Certaldo interesserà Piazza Boccaccio, Via 2 Giugno e parte di Borgo Garibaldi, Via Roma, Via XX Settembre.

“La riqualificazione del cuore del centro urbano di Certaldo rappresenta il punto di arrivo del lavoro fatto in questi anni per la riqualificazione del paese ma anche un punto di forza – spiega il sindaco Giacomo Cucini – un punto d’appoggio per il rilancio del nostro tessuto commerciale e della attrattività e vivibilità di tutto il paese. Invitiamo tutta la cittadinanza, le associazioni, le imprese e le attività commerciali ad essere presenti, a questo incontro che sarà di presentazione ma anche di ascolto e confronto. Sarà l’occasione anche per raccogliere idee e suggerimenti, per far sì che la progettazione sia partecipata il più possibile.”

