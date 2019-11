Plastica sui fornelli accesi, incendio in un appartamento di Cerreto Guidi

Un errore che poteva costare caro quello avvenuto in una casa di via Leonardo da Vinci a Cerreto Guidi: un piatto di plastica messo sui fornelli e le fiamme sono divampate nella cucina di un'anziana. Per fortuna quando il fatto è avvenuto, intorno alle 13.40 circa, una vicina di casa ha visto cosa stava succedendo ed è accorsa dall'anziana per prestare i primi soccorsi e chiamare il 115. I vigili del fuoco del distaccamento di Empoli hanno fatto il resto, mettendo in sicurezza l'area.

