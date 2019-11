Prato Festival 2019, Gino Paoli e Danilo Rea in concerto: appuntamento al Teatro Metastasio

Uno degli eventi di punta del “Prato Festival 2019” del Comune di Prato, sarà il concerto di Gino Paoli e Danilo Rea, organizzato in collaborazione con A-live, nuova agenzia pratese che si occupa di organizzazione e produzione di musica dal vivo.

Prosegue il successo di Gino Paoli e Danilo Rea, ed il loro spettacolo “Due come noi che…”, un concerto unico, a base di voce, pianoforte e improvvisazione. Un prezioso esempio di come due artisti assoluti possano interpretare in modo innovativo alcuni classici della storia della musica italiana ed internazionale, con una scaletta aperta che spazia tra le canzoni più amate da Paoli, vere e proprie perle del cantautorato genovese, l’omaggio alla musica napoletana e a quella francese.

Il loro live ha già collezionato numerosi sold out nei più prestigiosi teatri in Italia e all’estero, incantando ed emozionando il pubblico ogni volta. Un successo che di certo non stupisce, dato il calibro degli artisti on stage: la voce ed il carisma di Paoli, uno dei più grandi autori e interpreti della canzone italiana, affiancato da uno dei più lirici e creativi pianisti riconosciuti a livello internazionale come Danilo Rea.

Voce e pianoforte, con una scaletta che si rinnova di spettacolo in spettacolo con le canzoni più amate di Gino: da “Averti addosso” a “Il cielo in una stanza”, da “Vivere ancora” a “Perduti” passando per “La gatta” “Come si fa”, “Canzone dell’amore perduto” e “Bocca di rosa” di De André, “Il nostro concerto” di Umberto Bindi, “Vedrai Vedrai” di Tenco e “Se tu sapessi” di Bruno Lauzi.

Lunedì 16 dicembre 2019

Teatro Metastasio - Prato inizio concerto ore 21,15

Biglietti

Platea e palchi I settore €30,00 + d.p.

Palchi II settore €25,00 + d.p.

Palchi III settore e Loggione €20,00 +d.p.

Prevendite già attive nel circuito ticketone e on line su www.ticketone.it

Fonte: Ufficio stampa

