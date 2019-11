Il professor Giuseppe Minniti è il nuovo direttore della Radioterapia dell’Aous

Nominato il nuovo direttore dell’UOC Radioterapia dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese. Si tratta del professor Giuseppe Minniti, 54 anni, professore associato dell’Università di Siena, specialista in Radioterapia Oncologica. Ha al suo attivo oltre 150 pubblicazioni inerenti soprattutto la radioterapia oncologica e, in particolare, la radioterapia dei tumori cerebrali. Ha svolto la sua attività di ricerca, didattica e assistenza all’Azienda ospedaliera Sant’Andrea di Roma e anche all’estero, con esperienze negli Stati Uniti d’America, Dipartimento di Oncologia Pediatrica in Oregon, e in Gran Bretagna, a Londra, nel Dipartimento di Radioterapia Oncologica del Royal Marsden Hospital. Tra le sue principali aree di interesse e ricerca clinica: radiochirurgia, radioterapia stereotassica, radioterapia ad intensità modulata dei tumori primitivi e secondari del sistema nervoso centrale, associazioni radiochemioterapiche. «Il nostro ospedale – dichiara Valtere Giovannini, direttore generale – si arricchisce di un nuovo professionista, competente, preparato e in grado di far crescere e potenziare un settore nevralgico e delicato per le terapie oncologiche. La scelta del professor Minniti è stata fatta congiuntamente con l’Università di Siena, per una piena integrazione delle attività di ricerca, didattica e assistenza della nostra azienda».

Fonte: AOU Siena

