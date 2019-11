Il professor Paolo Caretti analizza lo stato della Costituzione dopo il referendum 2016

Mercoledi 20 novembre alle 21.15 il Comitato per la difesa della Costituzione - Empolese Valdelsa promuove una iniziativa dal tema 'Lo stato della Costituzione a tre anni dal referendum'.

L’appuntamento si terrà al Palazzo delle Esposizioni/saletta bassa ed avrà come relatore il professore emerito di diritto costituzionale Paolo Caretti dell’Università di Firenze.

La conferenza rappresenterà un’occasione per riflettere sullo stato di salute della nostra Costituzione a tre anni dalla vittoria referendaria del 4 dicembre 2016 che vide il Comitato stesso tra i protagonisti nella nostra zona; nondimeno costituirà un utile appuntamento per valutare con l’illustre ospite l’impatto e le conseguenze che le riforme costituzionali recentemente approvate o al centro dell’attuale dibattito politico hanno o possono avere sulla nostra democrazia parlamentare.

Il 20 prossimo costituirà inoltre l’occasione per promuovere la campagna di tesseramento al Comitato per l’anno 2020 e per far conoscere il nuovo logo,mail e sito internet della associazione.

Tutti i cittadini tutti sono invitati a partecipare.

