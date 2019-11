Radici antiche e attualità delle rievocazioni storiche: se ne parla in consiglio regionale

Il fenomeno della rievocazione storica ha radici antiche in Italia, ma è in anni recenti che si è compreso il valore sociale e l'importanza culturale di questa attività, che spesso fonde sport, cultura e socialità. Il convegno “Retaggio ed eredità di Cosimo I tra fine del Medioevo e inizio del Rinascimento”, che si tiene domani, sabato 16 novembre a partire dalle 9.30 nella sala del Gonfalone a palazzo del Pegaso (via Cavour, 4) ha come obiettivo la valorizzazione degli aspetti di pregio, l'indicazione di linee d'azione e la creazione di reti di contatti in grado di favorire le sinergie tra le moltissime realtà sul territorio nazionale che si occupano di rievocazione e ricostruzione storica.

All’evento, organizzato dall'associazione italiana cultura e sport (Aics) che da anni, sotto la direzione di Federico Marangoni, ha creato un settore dedicato a tali attività, intervengono il presidente del Consiglio regionale della Toscana Eugenio Giani; Bruno Molea ed Emanuele Schiavo, presidente e responsabile del settore cultura di Aics; Giuseppe Barolo, presidente della Federazione Italiana Giochi Storici; Filippo Giovannelli, direttore del Corteo Storico della Repubblica Fiorentina e poi Pino Inquartana, Federico Marangoni, Luciana Tangorra, Giovanna Volpe e Francesco Martelli.

La giornata prosegue nel pomeriggio, nella sede del comitato provinciale Aics di Firenze (via Luigi La Vista) dove verrà inaugurata una mostra a cura di un gruppo di ragazzi che hanno svolto il servizio civile sul tema “la biblioteca digitale del costume storico”.

Fonte: Toscana Consiglio Regionale

Tutte le notizie di Firenze