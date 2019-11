Sciopero Geofor: modifiche della raccolta dei rifiuti a Castelfranco di Sotto

Il Comune di Castelfranco di Sotto comunica quanto appreso da parte di Geofor Spa:

“La Federazione della Unione Sindacale di Base ha indetto uno sciopero per le intere giornate del 19 e 20 novembre dei lavoratori dell‘AVR, della Cooperativa ATI e della Cooperativa Geeco. Potrebbero quindi verificarsi disagi riguardo i servizi di raccolta dei rifiuti per quelle giornate. Geofor si scusa per il disagio.

Nelle giornate di sciopero saranno garantiti i servizi pubblici minimi indispensabili ai sensi dell’art.2 della legge 146/1990, ovverosia: raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilati pertinenti a utenze scolastiche mense pubbliche e private di enti assistenziali, ospedali, case di cura, comunità terapeutiche, ospizi, centri di accoglienza, orfanotrofi, stazioni ferroviarie, aereoportuali, caserme, carceri. Pulizia dei mercati e delle aree di sosta attrezzate”.

A seguito dello sciopero Geofor comunica inoltre che, per limitare i disservizi e recuperare le raccolte, sabato 23 novembre ci sarà il recupero del multimateriale.

La carta verrà recuperata con il prossimo giro di raccolta di mercoledì 27 novembre.

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio stampa

