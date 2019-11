Scotti, una sosta per ricaricare le batterie

La Scotti vive la sosta del campionato per gli impegni della Nazionale con uno stato d'animo contrastante. Da una parte c'è infatti la soddisfazione per i 6 punti in altrettante partte, mentre dall'altra c'è l'amarezza per il modo col quale è arrivata la sconfitta contro San Martino di Lupari. Al di là della differenza di valori tecnici, è infatti la prima volta che la squadra ha dimostrato un atteggiamento sbagliato e, non a caso, è anche la prima volta che coach Alessio Cioni ha criticato le sue ragazze. "Perdere con San Martino era nel pronostico, ma farlo così significa non provarci mai. Sono molto amareggiato per la prestazione della squadra che ha sbagliato completamente approccio alla partita e non ha lottato. Ora rimettiamo un po' i piedi per terra e torniamo a capire che noi ci dobbiamo salvare e che, per farlo, dobbiamo lottare sempre al massimo. Va bene che chi è più forte di noi metta in campo maggiore qualità, ma che metta maggior ritmo non mi sta bene. Per noi deve essere una lezione per il futuro perchè, se siamo quelle di domenica scorsa, rischiamo molto mentre, se giochiamo come fatto nelle partite precedenti, ce la possiamo giocare".

Concetti che coach Cioni ha ribadito anche alla squadra che, questa settimana, ha naturalmente lavorato con un programma diverso rispetto al solito. Kamila Stepanova, fra l'altro, ha affrontato e battuto con la propria Nazionale l'Italia ieri sera a Cagliari (in campo anche l'ex Klara Pochobradska). Ora la squadra è attesa da un periodo difficile visto che, dopo la sosta, avrà la doppia trasferta di Broni e Vigarano Mainarda. Partite nelle quali si dovrà tornare a vedere la Scotti dele prime cinque partite.

Fonte: Ufficio Stampa Use/Use Rosa

