Scuola Rodari e parco, MontelupoNelCuore: "Più controlli della municipale e una staccionata per la sicurezza dei bambini"

"A distanza di pochi mesi - scrive il consigliere comunale Giuseppe Madia del gruppo Monteluponelcuore (FdI) - sono costretto a tornare sulla vicenda della scuola "Rodari" e del parco giochi presente in prossimità, nel quartiere Graziani del Comune di Montelupo. I temi di mia premura sono sempre gli stessi ovvero la sicurezza dei piccoli fruitori che quotidianamente giocano all'interno del parco. La pericolosità della sosta selvaggia degli automobilisti in prossimità dell'accesso scolastico e l'assenza di controlli da parte della Polizia Municipale, continuano a non coniugare gli ambiziosi progetti di sviluppo del quartiere con i minimi livelli di sicurezza. Sarei grato all'Amministrazione tutta se volesse almeno prevedere una staccionata in legno a delimitazione del parco giochi, prevedendo altresi, se non possibile un controllo della Municipale, l'interessamento dei volontari dell'AUSER, che ben si prestano a regolamentare gli attraversamenti dei bimbi, all'atto dell'uscita dalla scuola. così come già avviene nel plesso scolastico dell'Istututo Comprensivo Baccio da Montelupo".

Fonte: Monteluponelcuore

